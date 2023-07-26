Серьезно настроены: новичок УПЛ усилился футболистом, имеющим опыт игры за сборную Украины
Источник:ЛНЗ
Денис Олейник решил помочь дебютанту украинской элиты. У полузащитника есть огромный багаж опыта за своей спиной.
Денис Олейник стал игроком черкасского ЛНЗ. Новичок Украинской Премьер-лиги активно работает на трансферном рынке.
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Готовятся к бою
Черкасский коллектив очень серьезно настроен продемонстрировать лучший дебют в высшем дивизионе Украины. ЛНЗ усиливается именитыми футболистами, которые точно помогут "производителям семян" достойно выступить в УПЛ. В частности, черкасский клуб уже успел привлечь в свой состав лидера ровенского Вереса Геннадия Пасича, а также бывшего игрока сборной Украины Сергея Рыбалку, который оказался ненужным для Александрии.
Однако на достигнутом ЛНЗ не остановился. "Производители семян" также оформили трансфер еще одного экс-футболиста национальной команды страны Дениса Олейника, который последний сезон провел в составе полтавской Ворсклы. Стороны заключили договор на год. Опытный вингер будет выступать в новом клубе под 16-м номером. К тому же 36-летний игрок уже успел прокомментировать свой переход в состояние ЛНЗ.
Я очень рад, что сейчас здесь. Со своей стороны я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиваться высоких целей. У меня большой опыт, я смогу быть полезным клубу, поэтому буду работать и выкладываться по полной,
– сказал полузащитник.
Презентация Дениса Олейника:
Карьера опытного футболиста
- Свой футбольный путь Денис Олейник начал в столице, а именно в киевском Динамо. Однако в состове "бело-синих" полузащитник задержаться не смог, проведя за "бобров" всего три встречи. Во время сотрудничества с Динамо Денис находился в вечных арендах, в частности, в Динамо-2, Нефтовике-Укрнефти и киевском Арсенале.
- Заявил Олейник о себе уже в харьковском Металлисте, откуда впервые в 2010 году и получил вызов в национальную сборную Украины, за которую отыграл 12 игр. Впоследствии полузащитник провел неплохой отрывок в Днепре, откуда перебрался в нидерландский Витесс (61 матч, 10 голов, 8 ассистов), где и начала гаснуть карьера футболиста.
- Денис позже оказался в немецком Дармштадте (в то же время защищал цвета клуба с Артемом Федецким), за который провел всего 4 встречи. Далее опытного полузащитника ждали черниговская Десна, харьковский Гелиос, финский Сейняйоен, за который Олийнык отыграл 94 матча, а потом уже и Ворскла.