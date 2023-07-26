Денис Олейник стал игроком черкасского ЛНЗ. Новичок Украинской Премьер-лиги активно работает на трансферном рынке.

Достойно внимания Уничтожив соперника: игрок сборной Украины дебютировал за новый клуб матчем в Лиге чемпионов

Готовятся к бою

Черкасский коллектив очень серьезно настроен продемонстрировать лучший дебют в высшем дивизионе Украины. ЛНЗ усиливается именитыми футболистами, которые точно помогут "производителям семян" достойно выступить в УПЛ. В частности, черкасский клуб уже успел привлечь в свой состав лидера ровенского Вереса Геннадия Пасича, а также бывшего игрока сборной Украины Сергея Рыбалку, который оказался ненужным для Александрии.

Однако на достигнутом ЛНЗ не остановился. "Производители семян" также оформили трансфер еще одного экс-футболиста национальной команды страны Дениса Олейника, который последний сезон провел в составе полтавской Ворсклы. Стороны заключили договор на год. Опытный вингер будет выступать в новом клубе под 16-м номером. К тому же 36-летний игрок уже успел прокомментировать свой переход в состояние ЛНЗ.

Я очень рад, что сейчас здесь. Со своей стороны я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиваться высоких целей. У меня большой опыт, я смогу быть полезным клубу, поэтому буду работать и выкладываться по полной,

– сказал полузащитник.

Презентация Дениса Олейника:

Карьера опытного футболиста