Сергей Рыбалка официально стал игроком ЛНЗ. Полузащитник оказался не нужен его предыдущему коллективу.
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Нуждаются в подобных кадрах
Такие опытные футболисты как Сергей Рыбалка всегда были нужны коллективам, которые только повысились в классе до уровня элиты любого национального чемпионата. Черкасский ЛНЗ готовится к дебюту в Украинской Премьер-лиге (Черкассы впервые будут представлены в высшем дивизионе Украины), решил не отходить от тенденции и пригласить в свой состав именитого игрока с багажом опыта за спиной.
Таким образом, Сергей Рыбалка, решил перебраться к "производителям семян". Ранее опытного футболиста Александрия выставила за дверь, отстранив от первой команды за год до завершения соглашения (полузащитник выступал за "горожан" в прошлом сезоне). Стороны заключили контракт до лета 2024 года. В черкасском клубе маститый футболист будет выступать под 37-м номером. Раньше ЛНЗ уже успел усилиться лидером ровенского Вереса.
Сергей Рыбалка / инстаграмм ЛНЗ
Футбольный путь полузащитника
- Сергей Рыбалко начал свою профессиональную карьеру в харьковском Арсенале, откуда перебрался в Динамо. Футболист принадлежал киевлянам с 2008 по 2018 год (провел 104 матча).
- За этот период Рыбалка дважды ездил в аренду в чешский Слован Либерец и турецкий Сиваспор, в который впоследствии и перешел.
- По возвращении аренды из Слована Сергей стал одним из лидеров киевского коллектива. Вместе с Динамо Рыбалка достиг последнего наивысшего результата столичного клуба в Европе – 1/8 Лиги чемпионов в сезоне 2015-2016.
- Также Рыбалка, хорошо выглядевший в Динамо, помог сборной Украины выйти на проходившее во Франции Евро-2016, чем приковал к себе внимание европейских коллективов (таких как Малага), однако до конкретики дело не дошло.
- Из-за конфликта с Сергеем Ребровым, Рыбалка покинул Динамо в 2018-м году (вместе с Евгением Хачериди и Денисом Гармашем)
- В Украину полузащитник вернулся в 2021, присоединившись к Александрии, за которую полузащитник успел сыграть 41 матч, забить 5 голов и отдать 8 ассистам.