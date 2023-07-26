Богдан Михайличенко дебютировал за Динамо Загреб. Хорватский коллектив уничтожил Астану в квалификационном раунде в Лигу чемпионов, пишет 24 Канал.
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Удачный дебют
Украинский защитник недавно только присоединился к составу "синих" при "засекреченных" условиях, однако практически сразу же получил шанс попробовать свои силы на футбольном поле. Дебют Михайличенко за Динамо пришелся на матч второго квалификационного раунда в Лигу чемпионов против Астаны из Казахстана, которую хорваты разгромили со счетом 4:0 (голом отличился Дарио Шпикич, а также хет-трик оформил Лука Иванушец).
Загребский коллектив играл в родных стенах, поэтому у Богдана была прекрасная возможность похвастаться перед болельщиками своего нового коллектива. Но вот со старта украинец на поле не появился, однако Михайличенко вышел на газон на 71-й минуте встречи, когда его коллеги уже заколотили четыре мяча в ворота соперника и закрыли все вопросы в матче. Следует отметить, что украинец на поле подменил не крайнего бека, а полузащитника Марко Булата.
Снова засиять в ЛЧ Михайличенко получит возможность уже 2-го августа, поскольку тогда Астана и Динамо проведут ответный матч в рамках второго отборочного раунда к самому престижному клубному турниру (29-го июля загребский клуб ждет матч в рамках чемпионата Хорватии против Истры 1961). Победитель данной пары в третьем квалификационном этапе встретится с греческим АЭКом, матчи с которым состоятся 7/8 и 15 августа.
Пары третьего отборочного раунда ЛЧ
- Ракув/Карабах – Арис/Бате
- Зринские/ Слован Братислава – Шериф/Маккаби Хайфа
- АЭК – Динамо Загреб/Астана
- Лудогорец/ Олимпия Любляна – Жальгирис/ Галатасарай
- Брейдаблик/Копенгаген – Спарта Прага
- Клаксвик/Хекен – ИК/Молде
- Брага – Бачка-Топола
- Рейнджерс – Серветт/Генк
- Днепр-1/Панатинаикос – Марсель
- ПСВ – Штурм Грац