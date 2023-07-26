Денис Олійник став гравцем черкаського ЛНЗ. Новачок Української Прем'єр-ліги активно працює на трансферному ринку.

Варте уваги Знищивши суперника: гравець збірної України дебютував за новий клуб матчем в Лізі чемпіонів

Готуються до бою

Черкаський колектив вкрай серйозно налаштований продемонструвати якнайкращий дебют в найвищому дивізіоні України. ЛНЗ підсилюється іменитими футболістами, які точно допоможуть "виробникам насіння" гідно виступити в УПЛ. Зокрема, черкаський клуб уже встиг залучити до свого складу лідера рівненського Вереса Геннадія Пасіча, а також колишнього гравця збірної України Сергія Рибалку, який виявився непотрібним Олександрії.

Проте на досягнутому ЛНЗ не зупинився. "Виробники насіння" також оформили трансфер ще одного ексфутболіста національної команди країни Дениса Олійника, який останній сезон провів у складі полтавської Ворскли. Сторони уклали угоду на 1 рік. Досвідчений вінгер виступатиме у новому клубі під 16-им номером. До того ж 36-річний гравець уже встиг прокоментувати свій перехід до стану ЛНЗ.

Я дуже радий, що я зараз тут. Зі своєї сторони я докладу максимум зусиль, аби допомогти команді досягати високих цілей. У мене великий досвід, я зможу бути корисним клубу, тому буду працювати та викладатись на повну,

– сказав півзахисник.

Презентація Дениса Олійника:

Кар'єра досвідченого футболіста