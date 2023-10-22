Денис Молчанов / Андрей Голубев – Юки Бхамбри / Джулиан Кэш 2:0 (7:6, 6:2)

В Стокгольме подошли к завершению мужские теннисные турниры категории АТР250. Соревнования проходили как в одиночном разряде, так и в парном, пишет 24 канал.

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Второй трофей для украинца

В последнем участвовал украинец Денис Молчанов, заявившийся в паре с Андреем Голубевым – гражданином Казахстана, родившимся в Волгоградской области РФ. Турнир получился для них сверхуспешным, ведь уже в первом раунде дуэт выбил главных фаворитов соревнования – Гонсалеса и Молтени из Аргентины.

В итоге Молчанов с партнером добрались до финала, где их соперниками стали Джулиан Кэш (Великобритания) и Юки Бхамбри (Индия). Украино-казахская пара была андердогом, но все же смогла одержать победу.

Первый сет завершился тайбрейком, где в напряженной борьбе (10:8) взяли верх Молчанов и Голубев. Второй же дался им легче – ни одного проигранного брейка и 6:2 в итоге.

Таким образом, Молчанов завоевал свой второй трофей АТР в карьере. Интересно, что первый Денис выиграл у Марселя в феврале 2022-го в паре с россиянином Андреем Рублевым.

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Павел Котов – Гаэль Монфис (Франция) 1:2 (6:4, 6:7, 3:6)

Также дал повод украинцам для радости и финал в одиночном разряде. Там украинцы не участвовали, а в финал вышел "нейтральный" россиянин Павел Котов. Его соперником в борьбе за титул стал француз Гаэль Монфис.

Он является мужчиной первой ракетки Украины Элины Светолиной. Кстати, украинка наблюдала за игрой теннисиста с трибун. Стартовый сет остался за представителем страны-террористки. но потом Гаэлю удался камбэк.

Второй сет француз выиграл на тайбрейке, а третий – с уверенным счетом 6:3. Для Монфиса это 12-й титул АТР в карьере. В последний раз Гаэль выигрывал финал в январе 2022-го в Аделаиде, где обыграл в финале другого россиянина Карена Хачанова.