Ясмине Паолини (Италия) – Леся Цуренко (Украина) 2:1 (6:2, 4:6, 6:2)

В тунисском Монастире подходит к завершению престижный женский теннисный турнир категории WTA250. Участие в нем приняли две украинки – Леся Цуренко и Катарина Завацкая, пишет 24 канал.

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Последняя смогла пройти только одну соперницу, а вот Лесе удался прорыв в полуфинал. На своем пути теннисистка из Ровенской области прошла Хлое Паке, Клер Лиу и Нурию Паррисас-Диас.

В шаге от финала судьба свела Цуренко с первой ракеткой Италии Ясмине Паолини. Девушка идет на четыре позиции выше Леси в рейтинге WTA, но шансы выглядели равными.

К сожалению, игра сложилась не по плану украинки. В первом сете Леся отдала четыре гейма на своей подаче, но во втором дала бой и смогла восстановить паритет, реализовав шестой сет-поинт.

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Впрочем, сил на решающий отрезок у Цуренко не хватило. Паолини выиграла пять первых гейма и в итоге взяла сет со счетом 6:2. В финале Ясмине будет противостоять Элизе Мертенс из Бельгии.

Видеообзор матча Ясмине Паолини – Леся Цуренко: