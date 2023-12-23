В последнее время Денис Кожанов выступал за Карпаты-2 во Второй лиге. Из-за проблем с бедром 36-летний футболист принял непростое решение о завершении карьеры.

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Однако Кожанов не думает покидать футбол. Свое будущее он видит на тренерском поприще. Денис уже получил тренерскую лицензию категории "В" и проходит обучение на категорию "А". Это позволит Кожанову работать помощником главного тренера в командах элитного дивизиона, а также тренировать молодежную команду.

Предан Карпатам

Напомним, что Денис Кожанов родился в городе Горняк Донецкой области. Начал заниматься футболом в Мариуполе, но потом оказался в системе донецкого Шахтера.

За главную команду "горняков" Кожанов сыграл лишь один матч, когда Мирча Луческу на последний поединок сезона 2006/07 выставил резервный состав.

После дебюта в УПЛ Денис оказался во львовских Карпатах, где играл сначала на правах аренды. Кожанов сразу же стал любимцем львовской публики. В сезоне 2009/10 стал лучшим ассистентом Премьер-лиги, сделав 13 голевых передач.

Быстрый вингер "зелено-белых" очень помог Карпатам в еврокубковом сезоне 2010/11. Тогда "львы" едва не совершили сенсацию в матче с дортмундской Боруссией (3:4). Автором одного из голов стал Кожанов.

Впоследствии Кожанов еще дважды возвращался в Карпаты: в 2014-2016 и 2021-2023. Также выступал за Мариуполь, Севастополь, Верес, Волынь, Минай и молдавскую Дачию.

В 2010 году Кожанов дебютировал за сборную Украины, в составе которой сыграл 4 матча.

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