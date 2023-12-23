Останнім часом Денис Кожанов виступав за Карпати-2 в Другій лізі. Через проблеми зі стегном 36-річний футболіст прийняв непросте рішення про завершення кар'єри.

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Проте Кожанов не думає залишати футбол. Своє майбутнє він бачить на тренерській ниві. Денис вже отримав тренерську ліценцію категорії "В" та проходить навчання на категорію "А". Це дозволить Кожанову працювати помічником головного тренера в командах елітного дивізіону, а також тренувати молодіжну команду.

Відданий Карпатам

Нагадаємо, що Денис Кожанов народився в місті Гірник Донецької області. Розпочав займатися футболом в Маріуполі, але згодом опинився в системі донецького Шахтаря.

За головну команду "гірників" Кожанов зіграв лише 1 матч, коли Мірча Луческу на останній поєдинок сезону 2006/07 виставив резервний склад.

Після дебюту в УПЛ Денис опинився у львівських Карпатах, де спочатку грав на правах оренди. Кожанов одразу став улюбленцем львівської публіки. У сезоні 2009/10 став найкращим асистентом Прем'єр-ліги, зробивши 13 гольових передач.

Швидкий вінгер "зелено-білих" дуже допоміг Карпатам в єврокубковому сезоні 2010/11. Тоді "леви" ледь не створили сенсацію в матчі з дортмундською Боруссією (3:4). Автором одного з голів став Кожанов.

Згодом Кожанов ще двічі повертався в Карпати: у 2014 – 2016 та 2021 – 2023. Також виступав за Маріуполь, Севастополь, Верес, Волинь, Минай та молдовську Дачію.

У 2010 році Кожанов дебютував за збірну України, у складі якої зіграв 4 матчі.

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