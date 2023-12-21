47-летний специалист находится на финальной стадии расторжения контракта с Александрией. Поэтому Руслану Ротаню придется искать нового помощника.
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Ротань останется без помощника
Долго без команды Владимир Езерский не пробудет. Специалист может вернуться в родной Львов, куда его приглашает легендарный тренер Карпат Мирон Маркевич. Наставник предложил Езерскому войти в его тренерский штаб.
Уж будто даже согласованы все детали будущего сотрудничества.
Отметим, что Маркевич уже работал с Езерским в одной технической зоне. Оба специалиста работали бок о бок в том историческом Днепре, который играл в финале Лиги Европы (с 26 мая 2014-го по конец июня 2016-го).
Похоже, Езерский готов помочь лидеру группы "А" Первой лиги Украины повыситься в классе и уже в новом сезоне выступать в УПЛ.
Александрия же после первой части сезона-2023/2024 занимает 11-е место, набрав 16 баллов.
Что известно о тренерском опыте Владимира Езерского
- Начал тренерскую карьеру в должности ассистента главного тренера Мирона Маркевича в Днепре.
- Далее Езерский проработал тренером и был и.о. тренера в разных возрастных категориях сборной Украины.
- 12 января 2023 пополнил тренерский штаб Александрии.
- Параллельно с этим с начала 2023-го является главным наставником сборной Украины U-17 (3 поединка).