Денис Кожанов впервые попал во львовские "Карпаты" в сезоне 2007/2008. Тогда там формировалась команда, впоследствии сумевшая пробиться в групповой этап Лиги Европы, наделав немало "шума" и в Украине.

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После этого он неоднократно возвращался во Львов как футболист. В 2021 году Денис Кожанов согласился стать игроком "Карпат", тогда начинавших свой путь со Второй лиги. Для футболиста такого уровня пойти в "трясину" украинского футбола – довольно неожиданный шаг, но знаковый для болельщиков.



Денис Кожанов в 2021 году стал игроком "Карпат", выступавших во Второй лиге / фото Бродивского городского совета

Теперь Денис Кожанов овладевает для себя новой ролью в "Карпатах". В сезоне 2023/2024 ему предложили работу тренера в команде "Карпаты-2", выступающей во Второй лиге. Но эту работу он совмещает и игрой за команду. И уже в первом матче Кожанов отличился дублем.

24 Канал пообщался с Денисом Кожановым, чтобы расспросить его о "Карпатах", новой роли в клубе, тренерских амбициях и Львове.

"Не остался без футбола"

Кем себя сейчас считаете? Футболистом "Карпат" или тренером "Карпат"?

Сейчас наверняка уже как тренер. На поле помогаю молодым ребятам. Понемногу перехожу на тренерскую работу.

Чья это была инициатива переходить на тренерскую работу?

Возник такой вариант. Уже и такой возраст, что нужно было задуматься, переходить понемногу. И руководство предложило, что есть такой вариант, что можно переходить и помогать молодежи прогрессировать.

Когда еще были футболистом, задумывались над тем, кем себя видите после футбола – тренером, функционером, может отойти от футбола и заниматься чем-нибудь другим?

Такой мысли не было. Был только футбол – играть. Когда старше становился, тогда нужно было задумываться. Хорошо, что такой вариант подвернулся. Не остался без футбола, а сразу стал работать. Я считаю, что это для меня хорошо.

Какие ваши обязанности в качестве помощника тренера в команде "Карпаты-2"?

Сейчас больше помогать на футбольном поле, молодежи подсказывать. Это в первую очередь.

Как вам работается со старшим тренером Романом Гнативым и бывшим партнером по команде Игорем Ощипко, который тоже здесь работает тренером?

Хорошо. Ощипка я давно знаю. С Гнативым познакомился. Нормально. Никакого дискомфорта.

Как молодые игроки относятся к вам? Больше как к партнеру по команде или как к тренеру?

На поле – как к партнеру по команде. За футбольным полем – как к тренеру.

Есть амбиции в будущем стать главным тренером "Карпат"?

Амбиции, конечно, есть. Если жить без амбиций, то не знаю... Конечно, есть амбиции, есть цели, я буду их добиваться.

"Хочу быть полезен этому клубу"

У Дениса Кожанова сложились хорошие отношения со львовскими болельщиками. Он "зажигал" своей игрой трибуны. Ведь выкладывался по полной. Во Второй лиге он забил 10 голов за 20 матчей.

Улучшить этот результат не дала война – доиграть чемпионат не удалось из-за российского военного вторжения в Украину. Но "Карпаты" в то время лидировали в турнирной таблице. Новый сезон начали уже в Первой лиге.



Денис Кожанов был капитаном и лидером "Карпат" в сезоне 2022/2023 в Первой лиге / фото ФК "Карпаты"

Несмотря на все попытки, подняться по итогам сезона 2022/2023 в УПЛ так и не удалось. Тогда последний матч "Карпаты" провели против "Оболони". Игра закончилась со счётом 1:1. И единственный гол за львовян забил именно Кожанов.

Пока это его последний матч за "Карпаты". Уже в новом сезоне он хоть и значится в составе "Карпат", но за игрой команды наблюдает с трибун.

Считаете ли вы себя легендой "Карпат"?

Я не знаю. Я не могу сказать, что я легенда. Все-таки легенда – это тот, кто с клубом что-то выиграл. Какой-нибудь кубок. А кубок у "Карпат" только один. Поэтому легенды, наверняка, те люди, которые выиграли этот кубок.

Но я много лет отдал этому клубу, потому это родной для меня клуб. Я хочу быть этому клубу полезным.

Вы еще не закончили официальную карьеру футболиста. Задумывались о своем прощальном матче?

Да, он обязательно будет. Но я не знаю, как оно должно выглядеть. Подумаем, пообщаемся с руководством.

Кого вы хотели пригласить на этот матч?

Я еще не знаю, как будет выглядеть. Может, я на последнюю игру выйду, 10-15 минут сыграю и все – это будет прощальный матч. Может быть, я приглашу друзей. Пока не знаю. Еще об этом не задумывался.

Вы много времени прожили во Львове. Можете считать себя уже львовянином?

Наверное, что да. Но есть нюансы. Конечно, я родился в Донецкой области, но уже 16 лет прожил во Львове. Поэтому, наверное, уже так, львовянин.

Вы родились в Горняке, но детство провели в Мариуполе. Если сравнивать эти города – Львов и Мариуполь – что вы считаете общего в этих городах? Что бы вам хотелось из Мариуполя во Львов перенести?

Море. Общего вообще ничего нет. Это совсем разные города.