Прощание с еще одной легендой: Осиек официально объявил о подписании Дениса Гармаша
Источник:Осиек
Опытный футболист продолжит карьеру за пределами Украины. Динамо отпустило уже второго ветерана через два дня.
Денис Гармаш официально стал игроком хорватского Осиека. Универсальный хавбек достался "бело-голубым" даром.
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Динамо отпустило еще одного своего опытного исполнителя в свободное плавание после т рансферу Сергея Сидорчука в бельгийский Вестерло. Очередь покидать родные стены дошла и до Дениса Гармаша. Хавбек стал игроком хорватского Осиека, заключившего соглашение с игроком на один год с опцией продления контракта еще на один сезон. Ранее сообщалось, что Динамо и Гармаш завершили сотрудничество по общему согласию, поэтому Денис достался "бело-голубым" в роли свободного агента, то есть даром.
Стоит отметить, что в новом коллективе Гармаш будет выступать под своим любимым 19-м номером. Также стоит отметить, что Осиек занимает второе место в хорватском первенстве после 6 сыгранных туров, а также "бело-голубые" вылетели из еврокубков, уступив турецкому Аданадемирспору (7:4) в полуфинале квалификации в Лигу конференций.
Номер Гармаша в хорватском клубе :
Мы счастливы, что нам удалось подписать игрока такого уровня, как Денис Гармаш. Он – икона Динамо Киев, футболист с огромным опытом, игравший во многих важных матчах и побеждавший в турнирах. Мы уверены, что он усилит качество нашей команды, и станет хорошим достоянием для клуба не только на поле, но и вне его,
– заметил спортивный директор Осиека Ивица Кулешевич.
Представление Гармаша:
Гармаш в Динамо
- Денис присоединился к столичному коллективу в январе 2007 года. Хавбек провел в системе клуба более 15 лет, лишь однажды оставив ее на правах аренды (в 2020 году ушел в аренду в турецкий Ризерспор на полгода).
- Гармаш провел за "бобров" 361 матч, забив 54 гола и отдав 45 ассистам. Более того, в состоянии киевлян Денис выиграл 11 трофеев, среди которых 3 чемпионства Украины, 4 Кубка и 4 Куперкубка страны. Также Гармаш помог "бело-синим" добиться их последнего наивысшего достижения в Лиге чемпионов (1/8 финала в кампании 2015/2016, проиграли МанСити), феерически отыграв турнир, а также в Лиге Европы (четвертьфинал в сезоне 2014/2015, ).
- К тому же из состояния Динамо Гармаш был вызван в национальную сборную Украины, за которую успел сыграть 31 матч и дважды отличиться забитыми мячами.