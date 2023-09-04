Динамо расстается с Денисом Гармашем и Кахимом Перрисом. У Уингера еще будет шанс проявить себя в столице Украины.

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Одни потери

Киевский клуб, который с треском вылетел из квалификации в Лигу конференций от турецкого Бешикташа и остался без еврокубков, не собирается усиливаться, однако продолжает избавляться от игроков, не подходящих под футбольное видение Мирчи Луческу. Очередными жертвами румынского наставника стали ветеран столичного коллектива Денис Гармаш и один из немногих легионеров команды Кахим Пэрис.

С опытным полузащитником киевляне расторгли контракт по обоюдному согласию. Таким образом, Гармаш стал свободным агентом, поэтому если его переход в Осиек все же реализуется, то Динамо не получит никаких средств за его переход. Следует напомнить, что представители хорватского коллектива назвали слухи о переходе Дениса "трансферной спекуляцией". Также хавбека, который в текущем сезоне не сыграл ни одного матча, сватали в Казахстан.

Что касается ямайского футболиста, то киевляне еще не готовы полностью расстаться с ним. Перрис отправится в аренду в азербайджанский Сабах. Вингер в нынешней кампании отыграл всего лишь никчемных 14 минут в игре против Ариса. Стоит напомнить, что Кахим присоединился к Динамо в сентябре 2022 года и с тех пор провел 15 матчей за клуб, отличившись 3 ассистами. Киевляне приобрели ямайца из словенского Копера, заплатив 1 миллион евро.

Игроки, которые пришли и покинули Динамо в этом сезоне