Футбольный клуб Полесье сообщил о подписании опытного вратаря Дениса Бойка. Стороны подписали контракт сроком на год.

Читайте также Собирают солидную "стаю": Полесье подписало юную звезду УПЛ, который не мог сыграть за сборную Украины

Вратарь поможет своим опытом новичку УПЛ

Бойко находился в статусе свободного агента, ведь его контракт с Динамо истек в конце прошлого сезона. Руководство Полесья с радостью встретило звездного новичка и рассчитывает на его опыт.

Полесье действует в том стратегическом направлении, которое определил президент клуба Геннадий Буткевич, а именно баланс между опытом и молодостью. Денис Бойко – это игрок, имеющий за своими плечами немалый опыт выступлений на самом высоком уровне. Мы рады поздравить такого опытного игрока в нашей команде и убеждены, что работа Дениса Бойко принесет свои плоды для житомирского клуба.

– сказал генеральный директор Полесья Владимир Загурский.

Смотрите видео с презентацией Дениса Бойко

Отметим. Ранее Полесье подписало контракт с еще одним экс-игроком Динамо и сборной Украины – Артемом Шабановым, а также хочет видеть в рядах своей команды Александра Караваева, контракт которого истек с Динамо 30 июня и дальнейшее его будущее остается неизвестным.

За время выступлений в составе киевского клуба Бойко сыграл 108 матчей во всех турнирах, также провел 102 матча в футболке Днепра и имеет опыт выступлений в Европе – за турецкий Бешикташ и испанскую Малагу. За сборную Украины провел 7 матчей, в которых пропустил 7 голов.

Достижения Бойко