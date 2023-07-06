Футбольный клуб Полесье сообщил о подписании опытного вратаря Дениса Бойка. Стороны подписали контракт сроком на год.
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Вратарь поможет своим опытом новичку УПЛ
Бойко находился в статусе свободного агента, ведь его контракт с Динамо истек в конце прошлого сезона. Руководство Полесья с радостью встретило звездного новичка и рассчитывает на его опыт.
Полесье действует в том стратегическом направлении, которое определил президент клуба Геннадий Буткевич, а именно баланс между опытом и молодостью. Денис Бойко – это игрок, имеющий за своими плечами немалый опыт выступлений на самом высоком уровне. Мы рады поздравить такого опытного игрока в нашей команде и убеждены, что работа Дениса Бойко принесет свои плоды для житомирского клуба.
– сказал генеральный директор Полесья Владимир Загурский.
Смотрите видео с презентацией Дениса Бойко
За время выступлений в составе киевского клуба Бойко сыграл 108 матчей во всех турнирах, также провел 102 матча в футболке Днепра и имеет опыт выступлений в Европе – за турецкий Бешикташ и испанскую Малагу. За сборную Украины провел 7 матчей, в которых пропустил 7 голов.
Достижения Бойко
- Чемпион Украины и Турции
- Победитель Кубка Украины (2).
- Обладатель Суперкубка Украины (3).
- Финалист Лиги Европы.