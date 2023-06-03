Денис Бойко отметил, что язык помогает народу "оставаться собой". Голкипер киевлян твердо уверен в своей позиции и надеется, что ее поддержат и другие.
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Пора это понять всем
Денис Бойко, выступающий за столичный коллектив, уверяет, что в Украине люди должны говорить исключительно на украинском языке. Ворота Динамо жалеет о том, что он воспитывался и рос в русскоязычной среде, однако голкипер уверен, если приложить усилия и желание, то перейти на украинский сможет любой. Футболист отмечает, что язык – основной фактор идентичности народа.
К сожалению, я воспитывался, учился, разговаривал с друзьями и на тренировках на русском языке. Если быть откровенным – не всегда легко переходить на другой язык. Обидно, что мы начали ценить и задумываться о важности языка только после начала большой войны. Мне очень хочется, чтобы вся страна перешла на украинский язык, и это был их сознательный выбор. Чтобы люди осознали, почему они это делают. Не потому что это модно. Важно оставаться собой. К счастью, у нас сильный народ, который не сдается и быстро адаптируется к новым условиям. Люди продолжают жить и мечтают только об одном – победе Украины,
– отметил Бойко.
Напомним, что Денис в текущем сезоне провел всего три матча в футболке киевлян, все отстоявших на сухо. Маститый голкипер уже вряд ли выбьет себе место в основном составе "бело-синих", однако его опыт сможет понадобиться амбициозному новичку УПЛ, который заинтересован в услугах Бойко.
Карьера "Кинг-Конга"
- Свой путь голкипер начал в киевском Динамо, однако в свое время достаточно поездил по арендам, в частности Денис играл в футболке Оболони, Кривбасса, киевского ЦСКА и Днепра, куда впоследствии и перешел.
- Лучший период карьеры Бойко пришелся именно на пребывание в днепровском клубе. Денис с командой становился вицечемпионом Украины, играл в квалификации Лиги чемпионов и доходил с Днепром до легендарного финала Лиги Европы. Всего за днепровский коллектив Бойко провел 102 матча, а 46 игр отстоял сухо. Также после прекрасного сезона он номинировался на голкипера сезона по версии УЕФА.
- После своих феерических выступлений в Украине Денис приковал к себе внимание иностранных клубов. Сначала украинец оказался в Бешикташе, который отдал за голкипера 3,5 миллиона евро, а затем в аренде Малаге, однако ни в одном клубе за границей он заиграть не смог.
- Во время невзгод Дениса в иностранных командах Динамо нуждалось в помощи именно в позиции вратаря, поэтому Бойко вовремя пришел на помощь, сначала отыграв в киевском клубе, как арендованный игрок, а впоследствии он перешел в состояние "бело-синих" в роли свободного агента.
- За столичный коллектив Бойко провел 107 матчей, из которых 50 на "сухо". С киевлянами он становился чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка страны и трижды выигрывал Суперкубок Украины.
- К тому же у Дениса есть в активе 7 матчей в футболке национальной сборной Украины.