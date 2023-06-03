Денис Бойко отметил, что язык помогает народу "оставаться собой". Голкипер киевлян твердо уверен в своей позиции и надеется, что ее поддержат и другие.

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Пора это понять всем

Денис Бойко, выступающий за столичный коллектив, уверяет, что в Украине люди должны говорить исключительно на украинском языке. Ворота Динамо жалеет о том, что он воспитывался и рос в русскоязычной среде, однако голкипер уверен, если приложить усилия и желание, то перейти на украинский сможет любой. Футболист отмечает, что язык – основной фактор идентичности народа.

К сожалению, я воспитывался, учился, разговаривал с друзьями и на тренировках на русском языке. Если быть откровенным – не всегда легко переходить на другой язык. Обидно, что мы начали ценить и задумываться о важности языка только после начала большой войны. Мне очень хочется, чтобы вся страна перешла на украинский язык, и это был их сознательный выбор. Чтобы люди осознали, почему они это делают. Не потому что это модно. Важно оставаться собой. К счастью, у нас сильный народ, который не сдается и быстро адаптируется к новым условиям. Люди продолжают жить и мечтают только об одном – победе Украины,

– отметил Бойко.

Напомним, что Денис в текущем сезоне провел всего три матча в футболке киевлян, все отстоявших на сухо. Маститый голкипер уже вряд ли выбьет себе место в основном составе "бело-синих", однако его опыт сможет понадобиться амбициозному новичку УПЛ, который заинтересован в услугах Бойко.

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