Повернення до спорту

34-ріний боксер починає відновлювати свою фізичну форму. Денис Берінчик показав, як вміло підтягується на турніках.

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Боксер звернувся до своїх підписників та зауважив, що повертається у спорт. Денис потрохи готується до свого наступного бою.

Привіт, братики. Починаємо потихеньку повертатися у спорт,

– сказав боксер.



Берінчик повернувся до тренувань / Скриншот із інстаграму боксера

Берінчик був одним із українських боксерів, які змінили ринг на службу. Денис вступив до тероборони столиці. Спортсмен перебував у Харкові, який щодня страждає від обстрілів окупантів.

Боксер допомагав місцевим розбирати завали у Тростянці на Сумщині.

Раніше генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк розповів про життя Берінчика після початку повномасштабної війни в Україні. За його словами, Олександр займається волонтерською діяльністю.

Нагадаємо, що 22 жовтня Берінчик вийде у ринг проти Івана Менді. Суперник українця є громадянином Франції, але з сенегальським корінням. Бій буде за титул EBU, яким володіє Менді.

Свій останній бій український боксер провів у грудні 2021 року проти росіянина Іси Чанієва. Берінчик переміг суперника з ворожої країни за очками суддів.