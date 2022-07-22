Повернення до спорту
34-ріний боксер починає відновлювати свою фізичну форму. Денис Берінчик показав, як вміло підтягується на турніках.
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Боксер звернувся до своїх підписників та зауважив, що повертається у спорт. Денис потрохи готується до свого наступного бою.
Привіт, братики. Починаємо потихеньку повертатися у спорт,
– сказав боксер.
Берінчик повернувся до тренувань / Скриншот із інстаграму боксера
- Берінчик був одним із українських боксерів, які змінили ринг на службу. Денис вступив до тероборони столиці. Спортсмен перебував у Харкові, який щодня страждає від обстрілів окупантів.
- Боксер допомагав місцевим розбирати завали у Тростянці на Сумщині.
- Раніше генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк розповів про життя Берінчика після початку повномасштабної війни в Україні. За його словами, Олександр займається волонтерською діяльністю.
Нагадаємо, що 22 жовтня Берінчик вийде у ринг проти Івана Менді. Суперник українця є громадянином Франції, але з сенегальським корінням. Бій буде за титул EBU, яким володіє Менді.
Свій останній бій український боксер провів у грудні 2021 року проти росіянина Іси Чанієва. Берінчик переміг суперника з ворожої країни за очками суддів.