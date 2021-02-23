Как Денис Беринчик готовится к чемпионскому бою: видео
Интернациональный чемпион по версии WBO Денис Беринчик готовится к своему предстоящему поединку. Он будет защищать титул в поединке с чемпионом WBO Latino Хосе Санчесом из Чили.
Источник:K2 Promotions
Сейчас Денис готовится в зале бокса "КБ-75" В Кривом Роге под руководством Егора Голуба.
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Среди спарринг-партнеров – боксеры Top Boxing Generation Влад Мельник и Назри Рагимов.
Видео тренировки Беринчика
- Бой Беринчик – Санчес состоится 21 марта в ТРЦ "Терминал" (Бровары).
- Сейчас Денис занимает третью строчку среди лучших легковесов мира по версии WBO и является шестым номером рейтинга IBF.
- На его счету 14 побед, 8 из которых нокаутом, 2 титула – WBO Oriental и WBO International.
- В предыдущем поединке 8 октября 2020 года победил румынского боксера Виорела Симиона (22-4-0, 9 КО) техническим нокаутом в восьмом раунде.
- Его нынешнему сопернику Хосе Санчесу 36 лет. Живет и тренируется в Чили. На профессиональном ринге Санчес провел 19 боев, одержал 18 побед, 7 из которых досрочные, входит в топ-15 рейтинга WBO. Боксирует в стойке правши. Имеет прозвище "Pato Lucas" (испанская версия имени популярного анимационного персонажа Даффи Дака).
- Хосе владеет титулом WBO Latino, который получил в феврале прошлого года, победив опытного аргентинца Хавьера Хосе Клаверо (27-6-0, 5 КО) по очкам. В свое время был чемпионом Чили.
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