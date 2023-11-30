Беринчик подерется за чемпионский титул: кто станет соперником "Украинского танка"

Следующий год подарит украинским фанатам бокса несколько поединков мирового уровня. За один из полноценных титулов чемпиона мира сразится Денис Беринчик.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни отказался от своих титулов. Американец решил покорить полусредний дивизион.

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Тренер Беринчика возразил инсайды о сопернике

На один из вакантных титулов претендует украинский боксер Денис Беринчик. В скором времени он получит возможность побороться за пояс WBO.

Среди вероятных соперников "Украинского танка" называют две фамилии: Анхеля Фиерро и Исаака Круза.

По информации инсайдера Буга Уильямса, ссылавшегося на промоутера Круза Шона Гиббонса, именно мексиканский боец станет соперником Беринчика за пояс WBO. Круз провел на профи-ринге 28 боев, в которых одержал 25 побед, 1 поединок завершился вничью, а в двух потерпел поражение.

Однако тренер Дениса Беринчика Егор Голуб в комментариях LuckyPunch сообщил, что ни Круз, ни Фиерро не будут соперниками его подопечного. Егор попросил дождаться официальной информации от промоутера Александра Красюка, занимающегося делами Беринчика.