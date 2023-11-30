Седьмая должна была состояться 15 ноября 2023 года, однако была перенесена на неопределенный срок. Это произошло из-за травмы японского боксера Такума Иноуэ, пишет 24 Канал.

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Официальная дата следующего боя Далакяна

В преддверии промоутеры компаний "Teiken Promotion" Акихико Хонда и "Union Boxing Promotion" Юрий Рубан договорились, что бой за статус чемпиона мира WBA состоится 23 января 2024 года в Осаке, чир подтвердил на своей странице в соцсетях и украинский боксер.

Соперником Артема Далакяна будет Сеиго Акуи, являющийся обязательным претендентом. Японский боксер провел на профессиональном уровне 21 бой, в котором одержал 18 побед. Украинец 22 раза выходил в ринг – все триумфально, из которых 15 завершились нокаутом.

Справка. Последнюю защиту чемпионского титула Артем Далакян провел в январе 2023 года в Англии на "Уэмбли" против официального претендента Дэвида Хименеса из Коста-Рики. Украинец победил единогласным решением судей.