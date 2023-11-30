Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні відмовився від своїх титулів. Американець вирішив підкорити напівсередній дивізіон.
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Тренер Берінчика заперечив інсайди про суперника
На один з вакантних титулів претендує український боксер Денис Берінчик. Незабаром він отримає можливість поборотися за пояс WBO.
Серед ймовірних суперників "Українського танка" називають два прізвища: Анхеля Фієрро та Ісаака Круза.
За інформацією інсайдера Буга Вільямса, який посилався на промоутера Круза Шона Гіббонса, саме мексиканський боєць стане суперником Берінчика за пояс WBO. Круз провів на профі-рингу 28 боїв, у яких здобув 25 перемог, 1 поєдинок завершився внічию, а у двох зазнав поразок.
Проте тренер Дениса Берінчика Єгор Голуб в коментарях LuckyPunch повідомив, що ні Круз, ні Фієрро не будуть суперниками його підопічного. Єгор попросив дочекатися офіційної інформації від промоутера Олександра Красюка, який займається справами Берінчика.
- Нагадаємо, що в рейтингу WBO у легкій вазі Берінчик займає друге місце за Василем Ломаченком. На третьому місці розташувався Ісаак Круз, а на четвертому Анхель Фіерро.
- Ломаченко у квітні наступного року повинен битися з Джорджем Камбососом за вакатний титул IBF. Тож дуже цікаво, кого ж оберуть в суперники Берінчику.