Украинский боксер Денис Беринчик в 2018 году потерял новорожденного сына Тимура. У Дениса и его жены Лианы появился сын 16 июня 2018 года, но умер через 14 дней.

Источник: INTERSPORT Україна

32-летний серебряный призер Олимпиады-2012 впервые рассказал о причинах смерти сына.

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По словам Беринчика, его жене сделали кесарево сечение на шестом месяце беременности. Ребенка подключили к аппарату искусственного дыхания.

Как мы скажем – на все воля божья. Но когда вот есть наши врачи, которые не очень сильно образованные, мы знаем как они учились. Есть момент погрешности в докторской ситуации – вкололи что-то, вызвали преждевременные роды, сказали, что нужно сохранить плод, посчитали свои сроки, но но шестимесячном этапе сделали кесарево... Слишком был маленьким, подключили к аппарату искусственного дыхания, сложились обстоятельства...,

– рассказал Беринчик.

Денис рассказал, что успел крестить Тимура, однако мальчик умер.

"Через две недели крестили – ангел ушел. Тяжело с такими моментами жить", – резюмировал боксер.

Заметим, что у Беринчика и его жены Лианы есть дочь Мадина, которая родилась у супругов в 2016 году. Денис в браке с Лианой Фищук с 2016 года.