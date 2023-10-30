Из-за военного вторжения в Украину российский миллиардер Роман Абрамович лишился своей драгоценной игрушки – клуба Челси. Однако из-за грязной деятельности друга Путина "синим" может прилететь штраф и снятие очков.

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По информации британского издания The Times, АПЛ расследует трансферы времен российского олигарха. Под подозрение попали переходы двух футболистов – Виллиана и Самюэля Это'о. Оба игрока попали в Челси летом 2013 года из махачкалинского Анжи.

За трансфер Виллиана лондонцы заплатили 35,5 миллиона евро, а камерунский форвард достался "синим" бесплатно. По данным источника, выплаты получили российские организации, не связанные с Анжи. Также неофициальные гонорары получили члены семей футболистов.

Если Челси признают виновным в нарушении финансового фэйр-плей, то клуб вынужден будет заплатить штраф, а с команды снимут очки в чемпионате.

Напомним, что Челси приобрел американский миллиардер Тодд Боэли. Новый владелец заплатил за топ-клуб Европы 4,25 млрд фунтов. Российскому олигарху Абрамовичу по сделке ничего не досталось. Тогда Боэли предупредил, что клуб не предоставил полную финансовую отчетность. Теперь начали доставать скелеты из шкафа.

Справка. Самюэль Это'о провел в составе "синих" всего один сезон. На его счету 12 голов в 35 матчах. Виллиан стал культовым игроком для Челси. Экс-футболист Шахтера отыграл за "синих" восемь сезонов. На его счету 339 матчей, 63 гола и 62 ассиста в составе "пенсионеров".