У Челси официально новый владелец

Права на собственность клубом перешли от россиянина Романа Абрамовича консорциума Clearlake Consortium, возглавляемого американцем Тоддом Бёли. Челси продан за 4,25 млрд фунтов (5.2 млрд долларов).

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Российский бизнесмен больше не будет иметь отношения к лондонскому клубу, также он ночного не получит из этой суммы продажи команды. Правительство Великобритании хочет направить часть средств на поддержку Украины.

Планируется, что 1.75 млрд фунтов будут вложены конкретно в Челси, тогда как еще 2.5 млрд – конкретно цена приобретения клуба.

Процесс продаж лондонского клуба длился около трех месяцев. Лишь 25 мая был согласован переход прав собственности на клуб, как правительство Великобритании получило юридические гарантии, что Абрамович не будет иметь финансовых выгод от его продажи.

Абрамович владел клубом 19 лет. Он приобрел Челси в 2003 году, за этот период клуб завоевал 21 трофей, среди которых пять – победы в АПЛ, а еще два – трофеи Лиги чемпионов.

Теперь лондонский клуб может возобновить полноценную деятельность. Напомним, что из-за санкций, которые были наложены на Абрамовича, "синим" было запрещено подписывать новых футболистов или продлевать контракты.

Что известно о новом владельце Челси