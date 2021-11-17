Деньги есть, но не даст: президент клуба УПЛ отказался платить футболистам после поражения

Президент Миная Валерий Пересоляк нашел способ, как мотивировать футболистов своей команды. Владельцы клуба решил не платить игрокам зарплату после поражения.

Необычная мотивация в Минае

В предыдущем матче чемпионата Украины Минай дома проиграл аутсайдеру Мариуполю (0:2). Сообщается, что фиаско изрядно разочаровало президента клуба Пересоляка.

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Из-за поражения он якобы заявил, что не будет платить футболистам зарплату за октябрь. При этом в "ТаТоТаке" опровергли информацию, что в Минае есть проблемы с финансированием.

Пересоляк вроде бы решил мотивировать команду перед игрой 15-го тура УПЛ с Ингульцем. Вероятно, президент выплатит зарплаты игрокам за день до встречи с Ингульцом.

Также "ТаТоТаке" опровергло информацию якобы Пересоляк, попавший под санкции СНБО, потерял интерес к клубу. Сообщается, что об исчезновении Миная речь не идет.

. Минай провел 13 матчей в УПЛ сезона-2021/2022. Команда набрала только 8 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В активе закарпатцев только одна победа.