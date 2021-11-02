В матче 13-го тура чемпионата Украины Днепр-1 принимал Минай. Евгений Селезнев появился на поле уже в первом тайме, но за отведенное время не сумел помочь своей команде набрать очки.
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Во втором тайме при счете 3:0 Селезнев имел отличный момент, чтобы забить гол престижа, однако после подачи с правого фланга пробил головой крайне неточно, что вызвало массу шуток в сети.
Видео промаха Селезнева
Селезнев пока не забивал за Минай, но рассчитывает оформить еще 8 голов и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.
Что известно о Селезневе
- Недавним событием поединка 12-го тура УПЛ Рух – Минай стал юбилейный, 250-ый, матч Евгения Селезнева.
- 36-летний Селезнев выступал в УПЛ в составе пяти клубов: в Арсенале – 36 игр, в Шахтере – 55, в Днепре – 139, в Колосе – 10. Свою дебютную игру в чемпионатах Селезнев провел в составе Арсенала 4 марта 2007 года в Одессе в гостевом матче киевского клуба против Черноморца.