Незвична мотивація у Минаї

У попередньому матчі чемпіонату України Минай вдома програв аутсайдеру Маріуполю (0:2). Повідомляється, що фіаско неабияк розчарувало президента клубу Пересоляка.

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Через поразку він буцімто заявив, що не платитиме футболістам зарплату за жовтень. При цьому в "ТаТоТаке" спростували інформацію, що в Минаї є проблеми з фінансуванням.

Пересоляк начебто вирішив мотивувати команду перед грою 15-го туру УПЛ з Інгульцем. Ймовірно, президент виплатить зарплати гравцям за день до зустрічі з Інгульцем.

Також "ТаТоТаке" спростувало інформацію начебто Пересоляк, який потрапив під санкції РНБО, втратив інтерес до клубу. Повідомляється, що про зникнення Минаю не йдеться.

До уваги. Минай провів 13 матчів в УПЛ сезону-2021/2022. Команда набрала тільки 8 очок та посідає передостаннє місце у турнірній таблиці. В активі закарпатців тільки одна перемога.