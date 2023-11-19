Вселился Спайдермэн: венгерский вратарь совершил четыре безумных сэйва подряд – крутое видео

Денеш Дибус был в ударе в конце матча его сборной против Черногории. Кипер Ференцвароша спас команду от потери очков уже по существу товарищеской игре.

Отбор на Евро-2024 подходит к концу, уже стали известны 17 из 24-х сборных-участниц. Среди них будет и сборная Венгрии, которая в третий раз подряд попала на чемпионат, пишет 24 канал.

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Безумие от вратаря Венгрии

В последнем туре "мадьяры" принимали Черногорию, которой потребовалась победа для сохранения шансов на проход. Гости вели в счете, но дубль Собослаи в середине второго тайма вывел Венгрию вперед.

Победа хозяев оказалась под угрозой на 87 минуте. Черногорцы провели поразительную атаку в несколько волн, но на высоте находился вратарь Дэнеш Дибус. Венгру удалось отбить четыре удара в створ подряд.

Видео сэйвов от Дибуса:

В итоге в компенсированное время "мадяры" забили третий мяч и выиграли со счетом 3:1. Благодаря этому венгры выиграли квинтет и обеспечили себе место во второй корзине при жеребьевке самого Евро-2024.

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Сыграет ли Украина на Евро

Украина до сих пор ведет борьбу за попадание на чемпионат. Для прямого выхода команде Сергея Реброва предстоит в понедельник, 20 ноября, одолеть сборную Италии.

В случае неудачи "сине-желтые" получат второй шанс в виде плей-офф. Там наша команда попадет либо в Путь А в Польшу, Эстонию и Уэльс/Хорватию, либо в Путь В в Израиль, Боснию и Герцеговину и Финляндию.