Відбір на Євро-2024 добігає кінця, вже стали відом 17 із 24-х збірних-учасниць. Серед них буде і збірна Угорщини, яка втретє поспіль потрапила на чемпіонат, пише 24 канал.

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Божевілля від воротаря Угорщини

В останньому турі "мадяри" приймали Чорногорію, якій потрібна була перемога для збереження шансів на прохід. Гості вели в рахунку, але дубль Собослаї в середині другого тайму вивів Угорщину вперед.

Перемога господарів була під загрозою на 87 хвилині. Чорногорці провели разючу атаку у кілька хвиль, але на висоті був воротар Денеш Дібус. Угорцю вдалось відбити аж чотири удари у ствір поспіль.

ВІдео сейвів від Дібуса:

У підсумку в компенсований час "мадяри" забили третій м'яч та виграли з рахунком 3:1. Завдяки цьому угорці виграли квінтет та забезпечили собі місце у другому кошику при жеребкуванні самого Євро-2024.

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Чи зіграє Україна на Євро

Україна ж досі веде боротьбу за потрапляння на чемпіонат. Для прямого виходу команді Сергія Реброва потрібно у понеділок, 20 листопада, здолати збірну Італії.

В разі невдачі "синьо-жовті" отримають другий шанс у вигляді плей-офф. Там наша команда потрапить або у Шлях А до Польщі, Естонії та Уельсу/Хорватії, або у Шлях В до Ізраїлю, Боснії і Герцеговини та Фінляндії.