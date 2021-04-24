Досрочная победа Кличко

В этом бою украинец завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC, с которым он будет связан навсегда. Кличко – чемпион в отпуске, почетный чемпион и вечный чемпион WBC.

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Поединок против Сандерса для Виталия был знаковым и потому, что он отомстил южноафриканцу, который в 2003 году победил Владимира Кличко.

Первые раунды поединка остались за Сандерсом, однако впоследствии Кличко набрал обороты и довел бой до победы.

В восьмом раунде рефери вынужден был остановить бой, поскольку Сандерс был не в состоянии отбиваться от массированных атак Кличко.

Смотрите видео победы Кличко

После этого поединка Виталий Кличко провел девять успешных защит. В 2004 году Виталий впервые объявил о завершении карьеры, но вернулся в 2008 году. Боксерские перчатки Кличко вс же повесил на гвоздь в 2012 году.

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На профессиональном ринге Кличко дебютировал в 1996 году и провел 47 боев – 45 побед и 2 поражения. Виталий проиграл Крису Берду из-за травмы. В то же время бой с Ленноксом Льюисом был остановлен из-за рассечения у украинца.