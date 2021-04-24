Дострокова перемога Кличка

У цьому бою українець завоював пояс чемпіона світу за версією WBC, з яким він буде пов'язаний назавжди. Кличко – чемпіон у відпустці, почесний чемпіон і вічний чемпіон WBC.

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Поєдинок проти Сандерса для Віталія був знаковим і тому, що він помстився південноафриканцю, який у 2003 році переміг Володимира Кличка.

Перші раунди поєдинку залишилися за Сандерсом, однак згодом Кличко набрав обертів і довів бій до перемоги.

У восьмому раунді рефері вимушений був зупинити бій, оскільки Сандерс не в змозі був відбиватися від масованих атак Кличка.

Дивіться відео перемоги Кличка

Після цього поєдинку Віталій Кличко провів дев'ять успішних захистів. У 2004 році Віталій вперше оголосив про завершення кар'єри, але повернувся у 2008 році. Боксерські рукавиці Кличко таки повісив на цвях у 2012 році.

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На професійному ринзі Кличко дебютував у 1996 році і провів 47 боїв – 45 перемог та 2 поразки. Віталій програв Крісу Бьорду через травму. Водночас бій з Ленноксом Льюїсом було зупинено через розсічення в українця.