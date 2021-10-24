День Х настал: путь Украины и Финляндии в адской борьбе за "Финал четырех"

Женская сборная Украины по футзалу сыграет свой последний матч в основном раунде Евро-2022. Поединок против Финляндии определит, кто получит все, а кто остановится в шаге от мечты.

Украина возглавляет группу

Путь Украины и Финляндии в основном раунде Евро-2022 нельзя назвать одинаковым. В этих сборных, которые борются за путевку в "Финал четырех", только одинаковое количество очков – по шесть.

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Перед решающим поединком во Львове украинки возглавляют группу 3, опережая финок только по дополнительным показателям. За два поединка украинки наколотили в ворота соперниц 12 мячей. Взамен пропустили четыре. Какая же статистика Финляндии? Сборная в двух матчах забивала по три гола, а пропустила лишь один. Произошло это в игре против чешек.

Результаты матчей Украины

Чехия – Украина 4:5

Украина – Бельгия 7:0

Результаты поединков Финляндии

Финляндия – Бельгия 3:0

Чехия – Финляндия 1:3

Кто забивал за Украину и Финляндию?

По итогам двух встреч лучшей бомбардиршей "сине-желтых" является не один игрок. Анна Сидоренко и Анна Шульга стали крупнейшими обидчицами соперниц – по три гола.

По два раза в воротах соперниц отличались Юлия Форсюк и Ирина Дубицкая. Еще по одному голу в активе Ксении Гриценко и Анастасии Клипаченко.

Что касается бомбардирок финской команды, то по два результативных выстрела в активе Эмилии Йокисало и Ясмины Йликраки.

Еще по одному голу забивали Матильда Харранен и Сен Лауермаа.

Фанаты хватались за голову в матче с Чехией

Коротко вспомним предыдущие поединки принципиальных конкуренток в борьбе за заветную путевку. Первой соперницей Украины во Львове стала чешская сборная. Команда потрепала нервы украинкам и ее фанатам во втором тайме. "Сине-желтые" уверенно повели в счете 3:0. Голы забивали Гриценко и дублем отметилась Шульга. А дальше подопечные Олега Шайтанова будто потеряли концентрацию, пропустив за одну минуту два гола. Девушки фактически потеряли преимущество, которое создавали в течение 25 минут.

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Однако украинки не опустили руки и снова взяли под контроль игру. Но болельщики уже не так спокойно наблюдали за матчем. Счет встречи держался почти равным, а ко всему этому украинки пропустили на последних минутах матча. Но на большее чешек не хватило. Напряженная победа Украины – 4:5.

Чехия – Украина: видеообзор поединка

Уничтожение Бельгии

Что не скажешь об их игре во втором матче. Уже с первых секунд было видно, что тренерский штаб во главе с Шайтановым хорошо поработал над ошибками и проанализировал нервный поединок с чешками. Форсюк на правах капитана уверенно повела команду к разгромной победе.

Украинки благодаря дублю Юлии и красивому голу Сидоренко завершили первую 20-минутку со счетом 3:0. После перерыва украинки забили еще четыре раза. Голами отличались Шульга, Клипаченко и дубль оформила Дубицкая. В итоге – 7:0.

Украина – Бельгия: видеообзор матча

Финский покой на паркете "Боско Арены"

Финские футзалистки посетили оба матча украинок в основном раунде Евро-2022 во Львове. В одном из поединков "сине-желтые" почти воплотили в гол эффектную комбинацию, которая взорвала сеть. Но в последний момент мяч перехватили соперницы. Финские девушки с улыбкой на лице встретили очередную красивую комбинацию подопечных Шайтанова. Ведь именно в игре против Финляндии на Lviv Freedom Cup эта комбинация стала голевой.

Финляндия выдала два уверенных матча. Об этом свидетельствуют и итоговые счета – 3:0 против Бельгии и 1:3 против Чехии. В первой игре финки использовали высокий прессинг, который не давал даже "дышать" бельгийкам. Это все привело к многочисленному количеству ошибок от соперниц на своей части площадки. Финки на протяжении всего матча держали в напряжении бельгийского вратаря.

Финляндия – Бельгия: видеообзор матча

С фанатской точки зрения вторая игра финок не была такой убедительной. Они столкнулись со сборной, которая поставила "автобус" перед своими воротами. Чешки низко садились, не давая свободного пространства у своих владений. Что воплотилось в равный счет в первом тайме – 1:1. Первыми размочили нули на табло, но уже через минуту Чехия тоже ответила голом.

Однако во второй 20-минутке финки все же дожали соперниц – 1:3. Эта игра далась финской сборной значительно сложнее.

Чехия – Финляндия видеообзор поединка

Уже не первая встреча

Последний раз Украина и Финляндия играли между собой в начале января 2020 года на международном турнире Lviv Freedom Cup. И встреча завершилась убедительной победой "сине-желтых" – 5:2. Наибольшей обидчицей финок тогда стала Гриценко. Ксения отличилась "покером" – четыре гола. А точку в игре поставил Шульга.

Решающий матч ОР Евро-2022 Украина – Финляндия состоится 24 октября. Стартовый свисток на "Боско Арене" прозвучит в 17:00.