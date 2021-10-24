Україна очолює групу

Шлях України та Фінляндії в основному раунді Євро-2022 не можна назвати однаковим. У цих збірних, які борються за путівку у "Фінал чотирьох", лише однакова кількість очок – по шість.

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Перед вирішальним поєдинком у Львові українки очолюють групу 3, випереджаючи фінок лише за додатковими показниками. За два поєдинки українки наколотили у ворота суперниць 12 м'ячів. Натомість пропустили чотири. Яка ж статистика Фінляндії? Збірна у двох матчах забивала по три голи, а пропустила лише один. Сталось це у грі проти чешок.

Результати матчів України

Чехія – Україна 4:5

Україна – Бельгія 7:0

Результати поєдинків Фінляндії

Фінляндія – Бельгія 3:0

Чехія – Фінляндія 1:3

Хто забивав за України та Фінляндію?

За підсумками двох зустрічей найкращою бомбардиркою "синьо-жовтих" є не одна гравчиня. Анна Сидоренко та Анна Шульга стали найбільшими кривдницями суперниць – по три голи.

По два рази у воротах суперниць відзначались Юлія Форсюк та Ірина Дубицька. Ще по одному голу в активі Ксенії Гриценко та Анастасії Кліпаченко.

Щодо бомбардирок фінської команди, то тут по два результативні постріли в активі Емілії Йокісало та Ясміни Йлікраки.

Ще по одному голу забивали Матільда Харранен та Сіна Лауермаа.

Фанати хапались за голову у матчі з Чехією

Коротко пригадаємо попередні поєдинки принципових конкуренток у боротьбі за омріяну путівку. Першою суперницею України у Львові стала чеська збірна. Команда потріпала нерви українкам та її фанатам у другому таймі. "Синьо-жовті" впевнено повели у рахунку 3:0. Голи забивали Гриценко та дублем відзначилась Шульга. А далі підопічні Олега Шайтанова наче втратили концентрацію, пропустивши за одну хвилину два голи. Дівчата фактично розгубили перевагу, яку створювали протягом 25 хвилин.

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Однак українки не опустили руки та знову взяли під контроль гру. Але уболівальники вже не так спокійно спостерігали за матчем. Рахунок зустрічі тримався майже рівним, а до всього цього українки пропустили на останні хвилині матчу. Але на більше чешок не вистачило. Напружена перемога України – 4:5.

Чехія – Україна: відеоогляд поєдинку

Знищення Бельгії

Що не скажеш про їх гру у другому матчі. Вже з перших секунд було видно, що тренерський штаб на чолі з Шайтановим добре попрацював над помилками та проаналізував нервовий поєдинок з чешками. Форсюк на правах капітана впевнено повела команду до розгромної перемоги.

Українки завдяки дублю Юлії та красивому голу Сидоренко завершили першу 20-хвилинку з рахунком 3:0. По перерві українки забили ще чотири рази. Голами відзначались Шульга, Кліпаченко та дубль оформила Дубицька. У підсумку – 7:0.

Україна – Бельгія: відеоогляд матчу

Цікаво! Фінські футзалістки відвідали обидва матчі українок в основному раунді Євро-2022 у Львові. В одному з поєдинків "синьо-жовті" майже втілили у гол ефектну комбінацію, яка розірвала мережу. Але в останній момент м'яч перехопили суперниці. Фінські дівчата з посмішкою на обличчі зустріли чергову красиву комбінацію підопічних Шайтанова. Адже саме у грі проти Фінляндії на Lviv Freedom Cup ця комбінація стала гольовою.

Фінський спокій на паркеті "Боско Арени"

Фінляндія видала два впевнені матчі. Про це свідчать і підсумкові рахунки – 3:0 проти Бельгії та 1:3 проти Чехії. У першій грі фінки використовували високий пресинг, який не давав навіть "дихнути" бельгійкам. Це все призводило до чисельної кількості помилок від суперниць на своїй частині майданчику. Фінки протягом усього матчу тримали у напрузі бельгійську воротарку.

Фінляндія – Бельгія: відеоогляд матчу

З фанатського погляду друга гра фінок не була такою переконливою. Вони зіткнулись зі збірною, яка поставила "автобус" перед своїми воротами. Чешки низько сідали, не дававши вільного простору біля власних володінь. Що втілилось у рівний рахунок у першому таймі – 1:1. Першими розмочили нулі на табло, але вже за хвилину Чехія теж відповіла голом.

Однак у другій 20-хвилинці фінки таки дотиснули суперниць – 1:3. Ця гра далась фінській збірній значно складніше.

Чехія – Фінляндія відеоогляд поєдинку

Вже не перша зустріч

Востаннє Україна та Фінляндія грали між собою на початку січня 2020 року на міжнародному турнірі Lviv Freedom Cup. Та зустріч завершилась переконливою перемогою "синьо-жовтих" – 5:2. Найбільшою кривдницею фінок тоді стала Гриценко. Ксенія відзначилась "покером" – чотири голи. А крапку у грі поставила Шульга.

Вирішальний матч ОР Євро-2022 Україна – Фінляндія відбудеться 24 жовтня. Стартовий свисток на "Боско Арені" пролунає о 17:00.