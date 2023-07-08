Руководство УАФ на расстоянии: Павелко остался в СИЗО – суд перенес рассмотрение дела
Источник:FootballHub
Продолжаются судебные заседания по делам президента УАФ Андрея Павелко и генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого. Однако до конкретных решений еще далеко.
В пятницу, 7 июля, должны были состояться 4 судебных заседания: два по Андрею Павелко и два по Юрию Записоцкому. Однако если по генеральному секретарю УАФ заседания не состоялись из-за отсутствия функционера, то с его шефом несколько иная ситуация.
Читайте также От депутатского кресла – к камере СИЗО: за что судят президента УАФ Андрея Павелко
Наша песня хороша, начинай сначала
Заседание по апелляции на изменение меры пресечения по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей перенесли по ходатайству прокурора. Дело в том, что суд не успел проработать многочисленные ходатайства адвокатов Павелко. Следующее разбирательство состоится 12 июля.
Во втором заседании по отстранению президент УАФ принимал участие по видеосвязи из СИЗО. Оно началось в 14:30 и длилось полтора часа. Дальнейшее разбирательство пришлось перенести из-за того, что следственный изолятор работал до 16:00. Заседание перенесли на 10 июля.
- Таким образом, дела против Андрея Павелко и Юрия Записоцкого затягиваются. Напомним, что президента УАФ был арестован 16 июня 2023г. Суд поместил главу ассоциации сроком на 60 суток в СИЗО без возможности внесения залога.
- В деле Юрия Записоцкого уже 23 дня не могут провести ни одного полноценного заседания суда. Из-за отсутствия Записоцкого и его адвокатов было сорвано 13 заседаний.