У п'ятницю, 7 липня, повинні були відбутися 4 судові засідання: два по Андрію Павелку та два по Юрію Запісоцькому. Однак, якщо по генеральному секретарю УАФ засідання не відбулися через відсутність функціонера, то з його шефом дещо інша ситуація.

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Засідання щодо апеляції на зміну запобіжного заходу у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів перенесли за клопотанням прокурора. Річ у тім, що суд не встиг опрацювати численні клопотання адвокатів Павелка. Наступний розгляд відбудеться 12 липня.

У другому засіданні з відсторонення президент УАФ брав участь по відеозв'язку з СІЗО. Воно розпочалося о 14:30 і тривало півтори години. Подальший розгляд довелося перенести через те, що слідчий ізолятор працював до 16:00. Засідання перенесли на 10 липня.