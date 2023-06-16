Такие отправили в СИЗО

16 июня 2023 года несколько неожиданно для всех следственный судья Шевченковского районного суда города Львова Галина Билинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту УАФ Андрею Павелко. И отправила в СИЗО на 60 суток без возможности внесения залога. Кроме того, она взыскала 9,88 миллиона гривен в доход государства. Это деньги, которые прежде были внесены как залог за Андрея Павелко. И внесла их компания "УАФ Маркетинг".

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До этого дело рассматривалось в Печерском районном суде Киева. Там прокуроры неоднократно просили отстранить Павелко от должности президента УАФ на время расследования. Суд удовлетворял их просьбу сроком на два месяца, но каждый раз Павелко и его адвокаты подавали апелляцию, из-за чего решение суда не могло вступить в силу. И пока шли рассмотрения апелляции, срок отстранения истек, а Павелко все это время продолжал исполнять обязанности президента УАФ.

Кроме того, в ноябре 2022 года суд даже отправил Павелко в СИЗО с возможностью внести залог в размере 9,88 миллиона гривен, что сразу и было сделано.

Но дело по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора передали во Львов. И сразу в первом же решении суда во Львове Павелко отправили в СИЗО на 60 суток без возможности внести залог. А средства, которые были внесены как залог в ноябре 2022 года, взыскали в пользу государства.

Пока неизвестна аргументация суда по взысканию залога в пользу государства. Однако такой шаг свидетельствует о серьезности правонарушения.

В чем подозревают Павелка

Андрей Павелко является одним из подозреваемых в незаконном обогащении из-за завода по изготовлению искусственного покрытия футбольных полей. И это расследование продолжается еще с 2018 года. По данным Tribuna.com, против УАФ в целом и Павелко, в частности, параллельно возбудили уголовные дела Нацполиция, Генпрокуратура и Национальное антикоррупционное бюро, а позже свое расследование решила провести Верховная Рада, создав Временную следственную комиссию.

В то время Павелко был депутатом Верховной Рады Украины, а также возглавлял бюджетный комитет. Он же был и президентом Федерации футбола Украины (так до мая 2019 года называлась Украинская ассоциация футбола).

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Именно при руководстве Павелко в бюджете выделили средства на строительство футбольных площадок с искусственным покрытием по всей Украине. Речь идет о соответствующей государственной программе, на которую в общей сложности должны были выделить более миллиарда гривен бюджетных средств. При этом соответствующие изменения в законодательство по программе перед этим инициировал комитет Верховной Рады по вопросам бюджета. Именно тот, что возглавлял Андрей Павелко.

Тогда же Министерство регионального развития прописало такие требования для закупки искусственной травы, под которые в Украине подходило только покрытие ООО "ФФУ Продакшн".

Свой завод по изготовлению искусственного покрытия "ФФУ Продакшн" открыл в 2017 году под Киевом. Учредителем "ФФУ Продакшн" в 2016 году стала общественная организация "Федерация футбола Украины", которую и возглавлял Павелко.

И тут уже был значительный конфликт интересов, ведь получалось, что Павелко возглавлял комитет, занимавшийся выделением бюджетных средств на работы, которые мог выполнить только завод, который был подчинен общественной организации, которой руководил Павелко.

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При этом в Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ убеждают, что соответствующую проектную документацию относительно строительства этих площадок, в которых требовалось использовать покрытие производства завода "ФФУ Продакшн", сделали именно по просьбе Федерации футбола Украины.

Еще одним немаловажным моментом стало то, что КабМин тогда разрешил вносить 100% предоплаты из бюджетных средств при закупке покрытия для этой бюджетной программы.

Кроме того, расследование журналистов установило, что ФФУ закупала оборудование для завода через компанию SDT FZE из Объединенных Арабских Эмиратов с переплатой, сумма которой составляла более 1 миллиона долларов.

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В июне 2018 года против Павелко завели несколько уголовных дел:

7 июня Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры начало расследовать "возможные злоупотребления со стороны руководства ФФУ, направленные на хищение бюджетных средств, выделенных в 2017 году на бюджетную программу "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины", на общую сумму 270 миллионов гривен".

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало свое расследование "по факту возможного злоупотребления служебным положением лицами законодательной и исполнительной ветвей власти, предприятий коммунальной и частной собственности, а также ФФУ путем закупки по завышенным ценам работ по строительству футбольных полей с искусственным покрытием за счет государственного и местных бюджетов".

Печерское управление Нацполиции в Киеве начало свое производство "по завладению бюджетными средствами в результате сговора должностных лиц ФФУ путем завышения цен на товары, закупка которых осуществлялась с признаками уголовного правонарушения".

Несмотря на то, что расследование этих дел началось еще в 2018 году, до суда они пришли только сейчас.

Неизвестная судьба завода

Достаточно интересна и судьба завода по изготовлению искусственного покрытия. Ведь 6 мая 2020 года этот завод переезжает из-под Киева в Краматорск. И переезжает он на территорию компании Максима Ефимова – главы Ассоциации футбола Донецкой области.

Как работает этот завод в Краматорске – неизвестно. Пока не наступает вторжение России в Украину. Уже в августе 2022 года на территории завода произошел пожар. Но какая ситуация с оборудованием – неизвестно, при этом застраховано оно не было. А 25 декабря 2022 года полиция фиксирует ракетный удар оккупантов по территории завода. По данным FootballHub, когда полицейские обследовали цеха и помещения, оборудования завода по производству искусственного покрытия там не было.

Вопрос о заводе задали Павелку журналисты во время пресс-конференции. Однако он всю ответственность перевел на компанию из Краматорска.

"Мы передали этот завод в пользование компании из Краматорска. Пусть она ответит. 8 миллионов было вложено? Завод принадлежит УАФ. Компания эксплуатирует, перед нами отчитывается, а мы отчитываемся перед аудиторами. Все будет", – убеждал Павелко.

Реакция защитников Павелко

Юридическая компания VB PARTNERS, представляющая интересы Павелко, прислала сайту 24 Канала комментарий по поводу решения суда 16 июня 2023 года.

Само решение там назвали незаконным. И заявили, что они обжаловали его. Адвокат Денис Бугай утверждает, что Шевченковский суд Львова не имел права рассматривать это дело.

"Прокурор, мотивируя неудовлетворительным проведением следствия, передал дело из Главного следственного управления Нацполиции в районный отдел Львова. Такие действия являются незаконными, поскольку, в случае неэффективности, дело передают в другую следственную инстанцию, ГБР или НАБУ, или высшее. Город Львов никак не связан с производством. Место якобы совершенного преступления в Киеве, свидетели и подозреваемые проживают в столице", – заявил Денис Бугай.

Адвокат также убеждает, что судья Шевченковского суда не имела права рассматривать это дело. Ведь это дело подследственное НАБУ и должно рассматриваться в ВАКС. Все потому, что расследование дела идет о периоде, когда Павелко был народным депутатом.

Не понравились адвокату и аргументы суда для изменения меры пресечения. Среди них то, что Павелко находился в одном здании с другим подозреваемым по этому делу. А именно в здании футбола, где и расположена Украинская ассоциация футбола.