Команда Виктора Скрипника в ответном матче пропустила мяч в конце первого тайма. Гол в раздевалку забил хавбек Дели Отар Парулава, пишет 24 Канал.

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Забил гол, но не спас команду

Однако на этом неприятности "ворсклян" не закончились. На 71-й минуте поединка украинский форвард Дилы Ковталюк удвоил преимущество хозяев поля.

Подопечные Скрипника сумели быстро отквитать один гол. Форвард Ворсклы Руслан Степанюк на скорости опередил двух защитников и отправил мяч в сетку ворот украинского голкипера Дилы Кучеренко.

Видео гола Степанюка

К сожалению, когда до завершения основного времени осталось 4 минуты, "ворскляне" пропустили третий гол. Оставшееся время команда Скрипника не сумела спасти поединок и завершила выступление в Лиге конференций.