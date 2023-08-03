Болельщики грузинской Дели не пожалели времени, чтобы поддержать украинских ультрас, которые не могут поддержать любимые клубы на трибунах. Они сменили стадион в защиту родной страны.

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Ребятам на передовой будет приятно

Фанаты Дели сделали баннер, которым обратились к украинским болельщикам, воюющим на фронте. Сделали грузины это перед ответным матчем Лиги конференций против Ворсклы, который для полтавского клуба проходит на выезде.

Этот грузинский плакат ультрас принесли с собой на стадион и вывесили на своем секторе.

Поздравление украинским ультрас на передовой!

– написано на баннере.



Перфоменс фанатов Дели перед матчем с Ворсклой / Фото Visioner, Georgian Footy

Напомним, что прежде встреча между Ворсклой и Дилой закончился победой команды Виктора Скрипника 2:1. Тогда за полтавский клуб забивали Фелипе Родригес и Ибрахим Кан.

К слову. Первый тайм в ответном матче 1:0 в пользу Дели. Единственный гол в раздевалку забил Парулава.