Команда Віктора Скрипника у матчі-відповіді пропустила м'яч наприкінці першого тайму. Гол у роздягальню забив хавбек Діли Отар Парулава, пише 24 Канал.

Читайте також Грузинські фанати передали вітання українським ультрас, які служать на фронті: потужне фото

Забив гол, але не врятував команду

Проте на цьому неприємності "ворсклян" не закінчилися. На 71-й хвилині поєдинку український форвард Діли Ковталюк подвоїв перевагу господарів поля.

Підопічні Скрипника зуміли швидко відквитати один гол. Форвард Ворскли Руслан Степанюк на швидкості випередив двох захисників та відправив м'яч у сітку воріт українського голкіпера Діли Кучеренка.

Відео голу Степанюка

На жаль, коли до завершення основного часу залишилося 4 хвилини, "ворскляни" пропустили третій гол. У час, що залишився, команда Скрипника не зуміла врятувати поєдинок та завершила виступ у Лізі конференцій.