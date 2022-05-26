Дебютный гол Миколенко стал лучшим мячом Эвертона в сезоне: видео шедевра
Источник:твиттер Эвертона
Футбольный сезон-2021/2022 в английской Премьер-лиге подошел к своему окончанию. Болельщики Эвертона определили лучший гол команды.
Покорил английских болельщиков
Сезон подошел к своему логическому окончанию, поэтому пора подводить итоги. Эвертон сумел спастись из зоны вылета. "Ириски" за 38 туров получили 39 очков и заняли 16 место среди 20 клубов.
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Виталий Миколенко тоже внес весомый вклад в сохранение прописки в АПЛ. Болельщики тоже отметили действия украинца. Фанаты английского клуба признали гол Миколенко лучшим в сезоне 2021/2022.
На тренировке Эвертона Миколенко получил именное отличие из рук ассистента тренер Эшли Коула. Украинец из-за неожиданности едва не забыл поблагодарить на камеру болельщиков за такое доверие и выбор. Когда футболист уже направлялся к партнерам по команде, ему напомнили, что нужно сказать несколько теплых слов для фанатов. Такой момент только рассмешил Миколенко и команду.
Дебютный гол Миколенко
Свой дебютный гол Виталий забил в выездном поединке против Лестера. Уже на 6-й минуте встречи защитник совершил счет в матче 0:1 в пользу Эвертона.
Все началось с вбрасывания по ауту. Ивоби сделал верховую передачу прямо под удар украинцу. Фланговый защитник ударом в одно касание влепил мяч прямо в мимо голкипера "лис".
После победного матча для Эвертона (1:2) фанаты засыпали украинца комплиментами.
Видео награждения (гол Миколенко с 0:26)
Еще две награды получили Энтони Гордон (лучший молодой игрок) и вратарь Джордан Пикфорд, ставший лучшим игроком Эвертона в прошедшем сезоне.
Карьера Виталия Миколенко
- Только в первый день нового 2022 Виталий Миколенко поставил подпись под контрактом с Эвертоном.
- Всего в сезоне-2021/2022 провел 37 матчей, в которых забил один гол и сделал три ассиста. В футболке английского клуба отыграл 16 поединков во всех турнирах, в которых отличился единственным мячом в игре против Лестера.
- Контракт Миколенко с ирисками рассчитан до конца июня 2026 года.
- Виталий уже прибыл в расположение сборной Украины, которая в Словении продолжает готовиться к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии (1 июня). В случае победы, национальная команда вместе с защитником сыграет 5 июня против Уэльса в финальной борьбе за путевку на Мундиаль в Катар.