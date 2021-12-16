С дебютантами и неполной квотой: старт-лист на мужской спринт в Анси

Во французском Анси начался четвертый этап Кубка мира по биатлону. В пятницу 16 декабря состоится последняя спринтерская гонка в календарном 2021 году.

Ни один украинец не стартует в первой стартовой группе

В мужском спринте примут участие только три украинца. Хотя максимальная квота – пять спортсменов.

Кстати Белосюк снова закрыла все мишени и финишировала в топ-20: еще три украинки отобрались в персьют

Это связано с тем, что основная сборная пропускает этап в Анси. На старт выйдет резервный состав команды.

Первым гонку начнет Артем Тищенко, у украинца 40-й стартовый номер. Затем на трасу выйдет Руслан Ткаленко, который будет 60-м. Последним из украинцев будет Тарас Лесюк, он начнет старт с 69 позиции.

В первую стартовую группу попали норвежцы Йоганнес и Тарьей Бё, которые стартуют под 12-м и 21-м номерами соответственно. Еще один из лидеров швед Себастьян Самуэльсон стартует 16-м. А француз Эмильен Жаклен выйдет на дистанцию ​​34-м.

Среди поздних стартовых номеров стоит отметить немца Эрика Лессера, он будет стартовать 99-м.

Сбор в Италии

Ранее Юрай Санитра заявлял, что основа команды не выступит в Анси из-за "особенностей" подготовки к Олимпийским играм 2022 в Пекине.

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал отправились на сбор в Италию.

Мужской спринт состоится в пятницу, 16 декабря. Начало гонки в 15:15.