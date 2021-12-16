Ройселанд второй раз подряд получает золото

Норвежка Марте Олсбю Ройселанд уверенно одержала победу в спринтерской гонке. Она чисто отработала на обоих огневых рубежах и не оставила шансов своим соперникам.

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Представительница Франции Анаис Бескон проиграла Ройселанд 15 секунд и завоевала "бронзу". Шведская биатлонистка Эльвира Карин Эбер снова демонстрирует невероятную физическую форму. С двумя промахами она заняла третье место.

Четверо украинок отобрались в персьют

Елена Белосюк снова лучшая среди украинок, она финишировала 18-й на позиции. Как и в предыдущей гонке, Белосюк не форсировала событий и не торопилась на огневом рубеже. Украинке удалось чисто закрыть все мишени на лежке. На втором огневом рубеже Белосюк опять же продемонстрировала свою стопроцентную меткость.

Дарья Блашко первой из украинок вышла на старт. Биатлонистка промахнулась единожды во время первой стрельбы. Уже на стойке украинка ушла с рубежа с нулем. Она провела качественный последний круг и смогла сразиться за несколько позиций в финишном протоколе. Она заняла 27-е место.

Юлии Джиме частично удалось реабилитироваться и улучшить свою стрельбу по сравнению с предыдущими выступлениями. Спортсменка идеально отработала на первой стрельбе. На стойке Юлия не смогла повторить предыдущую меткость и допустила два промаха. В итоге Джима оказалась на 40 месте.

На позиции финишировала Ирина Петренко. Несмотря на идеальную стрельбу украинка не смогла побороться даже за место в топ-40.

Только Ольге Абрамовой не удалось пробиться в гонку преследования. Она трижды промахнулась на лежке и не закрыла одну мишень на другом рубеже. Украинка финишировала на 98-й позиции.

Результаты спринтерской гонки

1.Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 0+0) 20:22.0

2.Анаис Бескон (Франция, 0+0)+15.4

3.Эльвира Эберг (Швеция, 2+0)+16.1

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18.Елена Белосюк (Украина, 0+0) +1:03.4

29. Дарья Блашко (Украина, 1+0) +1:10.9

40.Юлия Джима (Украина, 0+2) +1:24.2

58. Ирина Петренко (Украина, 0+0) +1:53.3

94. Ольга Абрамова (Украина, 3+1) +3:35.2