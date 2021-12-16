Жоден українець не стартує в перші стартовій групі

У чоловічому спринті візьмуть участь лише три українці. Хоча максимальна квота – п'ять спортсменів.

До речі Білосюк знову закрила всі мішені та фінішувала у топ-20: ще три українки відібралися у персьют

Це пов'язано з тим, що основна збірна пропускає етап в Ансі. На старт вийде резервний склад команди.

Першим гонку розпочне Артем Тищенко, в українця 40-й стартовий номер. Потім на траву вийде Руслан Ткаленко, який буде 60-м. Останнім з українців буде Тарас Лесюк, він розпочне старт з 69-ї позиції.

У першу стартову групу потрапили норвежці Йоганнес і Тарьєй Бьо, які стартують під 12-м та 21-м номерами відповідно. Ще один із лідерів швед Себастьян Самуельссон стартує 16-м. А француз Емільєн Жаклєн вийде на дистанцію 34-м.

Серед пізніх стартових номерів варто відзначити німця Еріка Лессера, він стартуватиме 99-м.

Збір в Італії

Раніше Юрай Санітра заявляв, що основа команди не виступить в Ансі через "особливості" підготовки до Олімпійських ігор 2022 у Пекіні.

Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал відправилися на збір до Італії.

До слова. Чоловічий спринт відбудеться у п'ятницю, 16 грудня. Початок гонки о 15:15.