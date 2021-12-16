Ни один украинец не стартует в первой стартовой группе
В мужском спринте примут участие только три украинца. Хотя максимальная квота – пять спортсменов.
Кстати Белосюк снова закрыла все мишени и финишировала в топ-20: еще три украинки отобрались в персьют
Это связано с тем, что основная сборная пропускает этап в Анси. На старт выйдет резервный состав команды.
Первым гонку начнет Артем Тищенко, у украинца 40-й стартовый номер. Затем на трасу выйдет Руслан Ткаленко, который будет 60-м. Последним из украинцев будет Тарас Лесюк, он начнет старт с 69 позиции.
В первую стартовую группу попали норвежцы Йоганнес и Тарьей Бё, которые стартуют под 12-м и 21-м номерами соответственно. Еще один из лидеров швед Себастьян Самуэльсон стартует 16-м. А француз Эмильен Жаклен выйдет на дистанцию 34-м.
Среди поздних стартовых номеров стоит отметить немца Эрика Лессера, он будет стартовать 99-м.
Сбор в Италии
Ранее Юрай Санитра заявлял, что основа команды не выступит в Анси из-за "особенностей" подготовки к Олимпийским играм 2022 в Пекине.
Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал отправились на сбор в Италию.