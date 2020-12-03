Дебют украинского голкипера Реала Андрея Лунина может состояться уже в эту субботу, 5 декабря, в матче с Севильей. Куртуа не тренировался с командой после поединка с Шахтером.

Об отсутствии главного конкурента украинского легионера сообщает Madrid Xtra. Куртуа пропустил общую тренировку первой команды.

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Возможный дебют украинца

Скорее всего бельгиец получил травму, но никаких подтверждений со стороны мадридцев не было. Детали отсутствия также не сообщаются.

Если голкипер и дальше не будет готовиться к следующему матчу в Ла Лиге против Севильи, то в рамке ворот вероятно займет место Андрей Лунин. Вратарь неоднократно удивлял французского специалиста на тренировках.

Украинец еще не провел ни одного официального поединка за "королевский клуб". Постоянное место во владениях "сливочных" занимает бельгиец. Правда, его игра в последних встречах не добавляет доверия к голкиперу. Его ошибка стала ключевой в поединке с Алавесом, где Реал сенсационно проиграл со счетом 1:2.