Дебют українського голкіпера Реала Андрія Луніна може відбутись вже у цю суботу, 5 грудня, у матчі з Севільєю. Тібо Куртуа не тренувався з командою після поєдинку з Шахтарем.

Про відсутність головного конкурента українського легіонера повідомляє Madrid Xtra. Тібо Куртуа пропустив загальне тренування першої команди.

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Можливий дебют українця

Швидше за все бельгієць отримав травму, але жодних підтверджень зі сторони мадридців не було. деталі відсутності також не повідомляються.

Якщо голкіпер і далі не буде готувати до наступного матчу у Ла Лізі проти Севільї, то у рамці воріт ймовірно займе місце Андрій Лунін. Воротар неодноразово дивував французького фахівця на тренуваннях.

Українець ще не провів жодного офіційного поєдинку за "королівський клуб". Незмінне місце у володіннях "вершкових" займає бельгієць. Щоправда, його гра у останніх зустрічах не додає довіри до голкіпера. Його помилка стала ключовою у поєдинку з Алавесом, де Реал сенсаційно програв із рахунком 1:2.