Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение относительно чемпионата мира 2022 года, который должен состояться в Беларуси.

В связи с текущей ситуацией в Беларуси, исполнительный комитет IBU принял решение о статусе проведения чемпионата мира в Раубичах в марте 2022 года как отложенного.

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О том, состоится ли турнир в Беларуси, или его же перенесут в другое место, будет объявлено не позднее сентября 2021 года. Решение будет приниматься, исходя из ситуации в Беларуси и возможности проведения чемпионата мира в этой стране на тот момент.

Стоит добавить, что чемпионат мира по биатлону не первый крупный международный турнир, который переносят из Беларуси. До этого в страны забрали право проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года совместно с Латвией. Матчи будет принимать только Латвия.

Причиной для переноса турниров из Беларуси стала ситуация в стране. После президентских выборов в стране начались массовые акции протеста, которые решили подавить силой. Международные организации, в том числе спортивные, призвали применить санкции к белорусским властям.

Например, Международный олимпийский комитет запретил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко посещать Олимпиады и другие мероприятия, организованные МОК. Отметим, что Лукашенко является и президентом национального олимпийского комитета Беларуси, а его сын Виктор – первым вице-президентом.