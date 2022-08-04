Ворскла определилась с домашней ареной на матче УПЛ

Полтавский клуб официально обнародовал, где будет играть свои матчи УПЛ в сезоне-2022/2023. Ворскла будет гостить в Минае.

Новый дом ворсклян

К сожалению, из-за полномасштабной войны Ворскла не сможет сыграть на родной арене имени Алексея Бутовского в Полтаве. В новом сезоне-2022/2023 временным убежищем станет стадион "Минай".

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Перед стартом УПЛ подопечные Виктора Скрипника уже приступили к подготовке к сезону в Закарпатье.

Ранее отмечалось, что в Ужгороде будут базироваться сразу три клуба УПЛ – Ворскла, Металлист и Днепр-1. Пока нет календаря матчей, но известно, что базовым днем ​​первого тура УПЛ будет 23 августа