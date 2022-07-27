АИК – Ворскла 2:0 (первый матч – 2:3)

Голы: Мендес, 45+2, Бьорнстрем, 107

Ворскла 21 июля, шагнула навстречу к третьему раунду квалификации Лиги конференций. В Стокгольме подопечные Виктора Скрипника обыграли шведский АИК, пишет 24 канал.

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Первый матч завершился со счетом 2:3 в пользу украинской команды. Голами отличились Степанюк, Козыренко, Челядин.

Местную прессу изрядно ошеломила победа украинской команды. Спортивные издания Швеции выражали свое возмущение по поводу триумфа Ворсклы. Журналисты назвали это "катастрофой" для местной команды.

В этот раз хозяева поединка активно начали игру и с первых минут создали несколько опасных моментов для полтавской команды. Но благодаря Потрошителям оппонентам украинцев не удалось реализовать задуманные планы.

Казалось бы, первая часть матча закончится нулевой мировой. О том же нет, АИК открыл счет в компенсированное арбитром время.

В центре штрафной Отьено из борьбы вытолкнул мяч на правый фланг на Мендеса, тот на подборе пробил в дальний угол ворот.

В начале второго тайма хозяева не спешили атаковать украинцев и держали мяч на своей половине поля. На 56-й минуте шведы были близки к тому, чтобы удвоить свое преимущество. Подача Стефанелли с левого фланга была срезана защитником в ворота, однако Потрошитель фантастически отработал, отбив мяч как можно дальше от ворот.

Подопечные Виктора Скрипника перехватили инициативу, однако все попытки сравнять счет были напрасны. Похоже, что усталость сказалась на полтавчанах. В конце матча шведский коллектив снова вернулся с контролем мяча на половину Ворсклы.

Основное время матча закончилось победой АИКа, поэтому это противостояние перешло в дополнительные минуты. В первом экстратайме ни одна из команд не отметилась результативным действием, счет неизменен – 1:0 в пользу шведов.

Во время второго овертайма АИК удвоил свое преимущество. Бьорнстрем становится автором спорного гола. После удара Бьорнстрема Потрошитель отразил удар, одноклубники подбежали добивать, однако украинский кипер сначала загородил дорогу мячу, а затем шведы сами пробили мимо. Однако бригада сербского арбитра Милоша Милановича гол засчитала.

Видео спорного гола

Так что в итоге хозяева поединка вырвали победу над украинским клубом – 2:0.

Кстати говоря. В следующем раунде квалификации шведскую команду будет ждать поездка в Латвию или Северную Македонию. Их соперником станет победитель пары Валмиера (Латвия) – Шкендия (Северная Македония). В первом матче в Латвии Шкендия победила 2:1. Окончательный победитель определится 28 июля, игра состоится в 21:00.