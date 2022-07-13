Шахтер определился с контрольными спаррингами во время подготовки к новому сезону

Шахтер разрабатывает план подготовки к новому сезону. Собрание "горняков" будет поделено на два этапа.

Детали подготовки "горняков"

Первая часть подготовки продлится с 14 по 30 июля. Футболисты Шахтера проведут тренировочное собрание в нидерландском Роттердаме.

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Команда будет базироваться в Van der Valk Hotel Schiedam. Во время подготовки дончане проведут три контрольных спарринга. Пока известно одного соперника. Донецкий клуб сойдется с чемпионом Нидерландов Аяксом. Товарищеский поединок состоится 26 июля.

Напомним, что с 11 июля команда начала проходить медосмотр перед началом работы в зале и футбольном поле.

Новый сезон УПЛ стартует с 23 июля, а в еврокубках Шахтер начнет свой путь по групповому раунду Лиги чемпионов.