"Горняки" приступают к подготовке
11 июля часть футболистов прошлись медосмотр в столичной клинике сети "Добробут". Среди этой группы можно выделить Ефима Коноплю, Георгия Судакова и Виктора Корниенко.
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Также проверить свое здоровье перед началом тренировочного процесса прошли Дмитрий Капинус, Андрей Булеза и Марьян Фарина.
Футболисты прошли медосмотр / Фото Шахтера
Другая часть игроков пройдет медицинское обследование в ближайшее время. После чего команда приступит к тренировкам на поле.
"Горняки" начинают подготовку к сезону / Фото Шахтера
- Интересно, что футболисты Шахтера начнут подготовку к сезону под руководством нового наставника. 11 июля "горняки" официально известили об уходе из тренерского мостика Роберто Де Дзерби. Вместе с ним команду покинул тренерский штаб.
- У итальянского специалиста еще был один год контракта, но стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Преемником Де Дзерби, скорее всего, станет нынешний наставник Днепра-1 Игорь Йовичевич.